GdS – Proposta all’Uefa la sospensione del FFP per un anno. L’Italia ci spera…

E’ un’ipotesi credibile quella che è stata proposta all’Uefa negli ultimi giorni in tema di Fair Play Finanziario. Lo stop necessario e forzato, causerà certamente dei disagi dal punto di vista economico non solo ai vari campionati europei, ma anche ai rispettivi club. A Nyon sono dunque nate due commissioni proprio per esaminare i provvedimenti da prendere in questo delicato momento e, tra gli argomenti all’ordine del giorno nel nuovo calendario di settimana prossima, il FFP occuperà uno spazio molto importante.

Mettendo in ghiaccio il Fair Play per un anno, molti club in Europa potrebbero essere sensibilmente aiutati. Anche le italiane, come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, ne gioverebbero senz’altro. A partire dalla Juventus che dopo l’aumento di capitale sta rincorrendo il pareggio di bilancio. Fino ad arrivare all’Inter, che dopo anni sotto la stretta dell’Uefa, quest’anno è riuscita a venir fuori da settlement agreement grazie ad una perfetta gestione societaria del gruppo Suning.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!