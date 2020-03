Protocollo d’intesa fra i club di A. Ripresa degli allenamenti il 4 aprile, ma con diverse precauzioni

La Serie A è divisa circa la ripresa degli allenamenti, con il presidente della Lazio Claudio Lotito impegnato per far tornare i suoi in campo già lunedì, ed altre società, fra cui l’Inter, che vorrebbero rispettare le misure prese dal presidente del consiglio Giuseppe Conte che impone all’Italia il lockown fino al prossimo 3 aprile.

Stando a quanto riportato quest’oggi da Tuttomercatoweb, dopo un incontro in teleconferenza i club hanno stilato un protocollo d’intesa per regolare la ripresa degli allenamenti, che sarebbe fissata per il prossimo 4 aprile. La priorità comunque resta alla salute, ragion per cui sarebbero usate tutte le precauzioni del caso: il lavoro dovrebbe essere svolto esclusivamente senza palla ed accesso contingentato agli spogliatoi.

