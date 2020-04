UFFICIALE – Ligue 1 annullata: il Psg vince il campionato. Primo titolo per Icardi

Adesso è ufficiale. La Ligue 1 non ripartirà, il Paris Saint Germain di Mauro Icardi si laurea Campione di Francia: primo trofeo in carriera per l’attaccante argentino di proprietà dell’Inter.

Ad annunciarlo in conferenza stampa è stato Nathalie Boy de la Tour, presidente della LFP: “Abbiamo deciso di terminare la stagione 2019-2020 e abbiamo attribuito il titolo di campione di Ligue 1 al PSG e di Ligue 2 al Lorient. Il consiglio di amministrazione ha deciso di adottare il principio di due promozioni e due retrocessioni tra la Ligue 1 e la Ligue 2. Non ci sarà un blocco tra la L1 e la L2″.

