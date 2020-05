PSG, no definitivo a Koulibaly: i soldi servono per il riscatto di Icardi

Nonostante le tante voci che lo vedevano a Parigi, il destino di Koulibaly e del PSG non si incontreranno. Il difensore senegalese era stato inizialmente individuato come il perfetto sostituto di Thiago Silva, in scadenza di contratto, ma la valutazione di 70 milioni che ne fa il Napoli ha spaventato la dirigenza. Il PSG infatti si trova in una situazione economica alquanto delicata e non può permettersi spese folli o grossi deficit a bilancio. I soldi dunque andranno spesi per le priorità assolute; i parigini sono infatti una delle squadre con più giocatori in scadenza ed hanno la necessità di sostituire le perdite a 0. Tra queste entrambe le fasce (Kurzawa e Meunier) e la punta (Cavani).

Per la fascia sinistra il nome è quello di Alex Telles, con il quale l’accordo sembra essere molto vicino, mentre per quella destra continuano le trattative con il Mainz per Baku. La chiave del mercato però è un’altra; i parigini infatti alla luce della partenza di Cavani avrebbero deciso di puntare definitivamente su Icardi, il cui riscatto è al momento in cima alla lista delle priorità. I 70 milioni da versare nelle casse nerazzurre, dunque, sono una spesa già in conto la quale ha inevitabilmente frenato anche altre trattative con l’Italia tra cui quella per Pjanic e per l’appunto quella con Koulibaly.

