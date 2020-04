Pulgar: “Anche l’Inter nella lotta scudetto. Brozovic è tra i migliori registi della Serie A. Vidal e Tonali…”

Il centrocampista della Fiorentina, Erick Pulgar, è stato intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport. Spazio ad un commento sul campionato, con il giovane cileno che ha citato anche i nerazzurri nella lotta scudetto: “Se si ripartirà la situazione sarà anomala. Saremo stati fermi a lungo, si giocherà probabilmente a porte chiuse, fattori che possono influenzare il risultato. Potrei dire che continueranno a giocarsela Juve e Lazio. Ma anche l’Inter non è fuori”.

L’ex Bologna ha poi parlato dei suoi modelli calcistici: “Vidal è cileno come me e incarna perfettamente i valori del nostro popolo. È un guerriero, un combattente. È un grande calciatore ed è un vincente. Busquets è un calciatore unico ed è anche un pò sottovalutato. Lui fa un lavoro incredibile, spezza il gioco avversario ed è fantastico nel far ripartire l’azione. È uno degli ingranaggi fondamentali del Barcellona”.

I registi più forti del campionato? “Ultimamente il ruolo del regista è un pò cambiato. Prima era visto in maniera più statica, ora è molto più dinamico. In Italia ci sono molti specialisti, penso a Brozovic, Pjanic ma anche Lucas Leiva della Lazio”. Una considerazione è arrivata anche su Tonali del Brescia, nel mirino dell’Inter: “È un calciatore già molto forte con un grande avvenire davanti. Deve ancora crescere ma sono sicuro che potrà rappresentare il futuro del calcio italiano”.

