BRFootball – L’Inter tra le squadre che hanno raccolto più punti nel 2019/20

La stagione 2019-20 dell’Inter si è conclusa con 82 punti, gli stessi della stagione del Triplete, ad una sola lunghezza dalla Juventus. Secondo quanto raccolto da BRFootball, i nerazzurri di Antonio Conte sono una delle squadre che nella stagione 2019-20 ha raccolto più punti nei 5 maggiori campionati europei. La squadra, in Serie A, è stata anche la miglior difesa con soli 36 gol subiti e 81 gol fatti, secondo miglior attacco, dopo l’Atalanta a 98 reti. Per la prossima stagione si punta ancora più in alto e lo si farà anche con un mercato adeguato, dopo aver puntato tutto sull’Europa League.

La classifica riporta questi numeri: al primo posto il Liverpool con 99 punti, al secondo posto il Real Madrid con 87 punti, la Juventus con 83 punti e l’Inter e il Barcellona a pari merito con 82 punti nella stagione 2019-20.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<