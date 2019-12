PUNTO PRIMAVERA – Settimana amare per l’Inter, sorride solo Agoumé

Ritorna il consueto appuntamento settimanale con la Primavera a cura di Passioneinter.com.

Non è stata una settimana felice per l’Inter Primavera: i ragazzi di Armando Madonna prima incappano in un brutto pareggio casalingo contro il Sassuolo, poi nel pomeriggio di oggi sono stati costretti a lasciare la Tim Cup a seguito della sconfitta interna contro il Frosinone (squadra di Primavera 2).

MATTIOLI AL 91′, CHE BEFFA – Mancavano poco più di 2 minuti al fischio finale del direttore di gara che avrebbe sancito la vittoria dell’Inter. Al 91′ però – in pieno recupero – il Sassuolo approfitta di una disattenzione della retroguardia nerazzurra ed infila il pareggio conquistando così 1 punto. Uno stop casalingo che non ci voleva per Schirò (autore di un gran gol al 67′) e compagni dopo il brutto mese di novembre. Ora l’Inter è chiamata alla rimonta sul duo di testa formato da Atalanta e Cagliari e non può più permettersi battute d’arresto di questo genere.

FROSINONE CORSARO A MILANO, INTER ELIMINATA – Nel pomeriggio di oggi poi si è consumata – forse – la beffa più grande di questo inizio di stagione. L’Inter infatti esce sconfitta dalla gara contro il Frosinone – squadra di Primavera 2 – negli ottavi di finale di Tim Cup. I ciociari dunque avanzano grazie alla doppietta di Vitalucci mentre i nerazzurri sono costretti ad abbandonare la competizione dopo la semifinale raggiunta la scorsa stagione. CLICCA QUI PER IL REPORT DEL MATCH

E’ IL MOMENTO DI AGOUME’ – I ragazzi della Primavera sono privi delle due stelle Esposito ed Agoumé e dunque non è un momento facile. I due calciatori però stanno però ormai diventando a tutti gli effetti parte integrante della prima squadra, coronando il loro sogno. Se l’attaccante napoletano è ormai fisso con la squadra Conte, per il centrocampista francese domenica c’è stato l’esordio – non proprio fortunato – con i ragazzi “grandi”. Entrato nel finale della sfida con la Fiorentina a causa dell’affaticamento di Borja Valero, Agoumé ha – per la prima volta – assaggiato il campo della Serie A. Dato il grande stato d’emergenza che circonda l’Inter, il talento classe 2002 potrebbe addirittura partire da titolare sabato pomeriggio a San Siro contro il Genoa.

PROSSIMO TURNO – L’Inter Primavera sabato tornerà in campo alle ore 13:00 sul difficile campo della capolista Atalanta per il big match del campionato. Ai ragazzi di Madonna servirà una grande prova per uscire con i tre punti dal Centro Sportivo Bortolotti.

CLASSIFICA PRIMAVERA 1 –

Atalanta 34 Cagliari 28 Inter 23* Roma 20 Genoa 20 Juventus 18 Empoli 16 Bologna 15 Fiorentina 14 Torino 13 Lazio 13 Sassuolo 12 Sampdoria 12* Pescara 11 Napoli 9 Chievo Verona 9

* una partita in meno



