Quando si recupera Inter-Sampdoria: tutte le possibili date del match

Rinviata Inter-Sampdoria, in programma a San Siro per questa sera. Nessun incrocio di strade tra Conte e Ranieri, il tutto a causa del Coronavirus. L’allarme lanciato nelle scorse ore in Italia ha paralizzato anche il mondo del calcio, con i match dunque rinviati finora a data da destinarsi e con i nerazzurri che rischiano di giocare a porte chiuse invece contro il Ludogorets in Europa League.

Ma quando si recupera Inter-Sampdoria? La domanda è lecita e la risposta è strettamente legata al cammino in coppa dei nerazzurri. Con Coppa Italia ed Europa League ad arricchire il calendario della Beneamata, in caso approdo in finale in entrambe le competizioni la squadra di Conte potrebbe essere costretta a scendere in campo a fine maggio, il 20 o il 27. Se l’Inter invece dovesse uscire fuori sia dalla coppa nazionale che da quella europea, la data di rinvio potrebbe fissarsi in un giorno infrasettimanale, con il club interista di fatto non più impegnato nelle coppe. Un discorso ancora da chiarire quello legato al match contro la Sampdoria, il tutto a causa del Coronavirus che ha paralizzato l’Italia calcistica.

