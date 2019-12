Quanti trofei ha vinto Massimo Moratti all’Inter

La Famiglia Moratti all’Inter ha lasciato un segno indelebile. Massimo Moratti non è stato un semplice presidente ma in primis un grande tifoso della sua Inter. I giocatori lo consideravano come un padre e un amico. Una passione infinita per questi colori che veniva prima di tutto, che lo hanno portato in alcuni casi a commettere vari errori. Fra trofei accumulati e allenatori esonerati è stata una guida burrascosa, fatta di amore e di milioni spesi per avere sempre i migliori campioni.

Inter, Massimo Moratti presidente: la sua era

Il 18 febbraio 1995 Massimo Moratti acquistava l’Inter rilevandola da Ernesto Pellegrini. Per l’operazione servirono circa 50 miliardi delle vecchie lire. La famiglia Moratti tornava dunque nell’Inter dopo i fasti di Angelo, padre di Massimo, presidente dal ’55 al ’68. Nel 2013 a Parigi è arrivata la cessione del club al magnate indonesiano Erick Thohir che acquistò il 70% delle quote societarie. L’era diMassimo Moratti dura 18 anni più un anno di carica onoraria, offerta da Erick Thohir nel novembre 2013.

Tutti i trofei di Massimo Moratti all’inter

Sono 16 i trofei vinti dal presidente Massimo Moratti: 5 scudetti, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe Italiane, Una Coppa Uefa, Un Mondiale per il Club e Una Champions League. Tra i piu importanti la Coppa Uefa dell’anno 97-98, il triplette dell’anno 2009/2010 e il Mondiale per Club.

Anno 1997/1998 Coppa Uefa

Anno 2004/2005 Coppa Italia

Anno 2005/2006 Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana

Anno 2006/2007 Scudetto e Supercoppa italiana

Anno 2007/2008 Scudetto

Anno 2008/2009 Scudetto e Supercoppa Italiana

Anno 2009/2010 Scudetto, Coppa Italia e Champions League

Anno 2010/2011 Mondiale per Club, Supercoppa Italiana e Coppa Italia

Tutti gli Allenatori dell’era Moratti

1994-1995: Ottavio Bianchi

1995-1996: Ottavio Bianchi – Luis Suárez – Roy Hodgson

1996-1997: Roy Hodgson – Luciano Castellini

1997-1998: Luigi Simoni

1998-1999: Luigi Simoni – Mircea Lucescu – Luciano Castellini – Roy Hodgson

1999-2000: Marcello Lippi

2000-2001: Marcello Lippi – Marco Tardelli

2001-2003: Héctor Cúper

2003-2004: Héctor Cúper – Corrado Verdelli – Alberto Zaccheroni

2004-2008: Roberto Mancini

2008-2010: José Mourinho

2010-2011: Rafael Benítez – Leonardo

2011-2012: Gian Piero Gasperini – Claudio Ranieri – Andrea Stramaccioni

2012-2013: Andrea Stramaccioni

2013-2015: Walter Mazzarri

2015-2016: Roberto Mancini

2016-2017: Frank de Boer – Stefano Vecchi – Stefano Pioli – Stefano Vecchi

2017-2019: Luciano Spalletti

2019-oggi: Antonio Conte

Tutti i trofei di Angelo Moratti all’Inter

Angelo Moratti, papà di Massimo e quindicesimo presidente della storia dell’Inter, fu in carica dal 1955 al 1968, quando lasciò l’Inter a Ivanoe Fraizzoli. In 13 anni ha vinto per 2 volte la Coppa dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali e 3 Scudetti. Fu il presidente della Grande Inter che lasciò un segno indelebile nella storia del calcio.

Anno 1962/1963 Scudetto

Anno 1963/1964 Champions League

Anno 1964/1965 Champions League, Coppa Intercontinentale e Scudetto

Anno 1965/1966 Coppa Intercontinentale Scudetto