Quanto corre l’Inter di Conte: prima in Serie A per chilometri percorsi. Brozovic è un maratoneta

Quanto corre l’Inter di Antonio Conte. La squadra nerazzurra è prima in Serie A per chilometri percorsi: in media Lukaku e compagni ne percorrono 112.140, quasi 3mila in più di Verona e Lazio.

Quarto posto per la Juventus (109.007), più distanti Atalanta (108.338) e Milan (104.313), rispettivamente al 9 e al 19esimo posto.

Marcelo Brozovic è il giocatore che ha corso di più dopo 32 giornate di Serie A. 12.359 la media con 2285 minuti giocati: il croato davanti a Cristoforo della Fiorentina (11819 con 97 minuti giocati) e Kulusveski (11661). Nella top 15 presenti anche Vecino (11.239 al settimo posto) e Barella (11152 al tredicesimo posto)

