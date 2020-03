Quarantena League – Esposito rappresenterà l’Inter al torneo di FIFA 20

In questi giorni di emergenza dove tutta Italia è costretta a restare in casa per evitare il contagio da Coronavirus, sono tante le iniziative che stanno nascendo in tutto il Paese. L’ultima è organizzata dalla redazione de “Le Iene” e si tratterà di un super torneo di videogiochi (nello specifico FIFA 2020) dove si sfideranno tanti personaggi del mondo calcio, dai più giovani ai più “anziani”.

Come riporta Calciomercato.com ci sarà anche il giocatore dell’Inter Sebastiano Esposito che rappresenterà i colori nerazzurri nella “Quarantena League”. Il giovane interista avrà l’onore di sfidare personaggi del calibro di Immobile, Balotelli, Pirlo, Cannavaro, Materazzi, Tonali, Corradi, Pellegrini, Lyanco, Zaccardo ed altri. Il tutto a suon di FIFA!



