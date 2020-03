Quarantena, non vacanza: Conte tiene l’Inter sulle corde

Come una macchina che non può star per troppo tempo ferma, anche il corpo dei calciatori professionisti ha bisogno di non perdere tono e forza in questi giorni di isolamento forzato a cui anche i giocatori dell’Inter sono costretti in seguito all’ultimo DPCM emanato dal Governo e, soprattutto, dai possibili contatti “di secondo grado” con il difensore della Juventus Daniele Rugani risultato positivo.

Come spiega La Gazzetta dello Sport quindi il tecnico Antonio Conte ed il suo staff hanno stilato un programma dettagliato di lavoro per i nerazzurri che dovranno svolgerlo in casa. Saranno accortezze sullo stile di quanto viene fatto durante la pausa estiva, una sorta di riposo attivo. “Nella speranza che la stagione possa ripartire al più presto, anche se quasi nessuno crede davvero alla possibilità che il 4 aprile tutto come d’incanto torni come prima” scrive la Rosea. La fine della quarantena, intanto, è fissata per il 25 marzo, visto che il primo giorno va considerato il 10 e non la domenica di Juve-Inter.

