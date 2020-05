Quattro campi ed otto giocatori ogni seduta: l’Inter riparte con gli allenamenti

Forse ci siamo: l’Inter è pronta a tornare ad un minimo di normalità dalla giornata di domani con l’inizio delle sedute individuali permesse dal Governo. L’idea era quella di scendere in campo oggi ma con l’obbligo di tamponi e test clinici per tutti i giocatori i tempi si sono allungati e dunque i nerazzurri contano di “riaprire” Appiano Gentile domani o giovedì.

Ma come si svolgeranno le sedute? Il Centro Sportivo Suning è dotato di 4 campi e dunque sarà data a disposizione di ogni giocatore una sola metà campo, facendo quindi allenare otto giocatori in ogni seduta. Sarà assente molto probabilmente Antonio Conte, visti i rigidi protocolli saranno presenti solo un medico, un fisioterapista ed un solo componente dello staff tecnico. Così come sarà assente anche Alexis Sanchez, rientrato dal Cile solo il 22 aprile e dunque ancora in quarantena fino alla giornata di domani.

In attesa degli sviluppi per l’eventuale ripartenza del campionato, l’Inter prova a tornare ad un minino di normalità in una situazione drammatica.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!