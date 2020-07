Questione stadio, Scaroni si sbilancia: “Nel 2024 si avrà l’impianto sportivo più bello del mondo”

Oltre alle vicende legate al campo, l’Inter è protagonista anche di questioni extra calcistiche. Un tema assai spinoso che ricorre negli ultimi mesi, infatti, è quello legato al nuovo stadio di Milano. L’emergenza sanitaria del Covid-19 aveva interrotto i discorsi in questo senso ed ora tutte le parti in gioco si stanno muovendo per trovare una soluzione comune. Ai microfoni del Corriere della Sera ha parlato il presidente del Milan Paolo Scaroni. Il numero uno rossonero ha dichiarato che il nuovo impianto sportivo sarà pronto per il 2024.

Ecco le parole di Scaroni: “Credo che siamo sulla strada giusta. Abbiamo dovuto accettare una richiesta fatta del Comune, anche se non ci piaceva, perché riduceva le nostre richieste di costruzioni. Oggi sono ottimista, perché il fatto di avere un nuovo stadio è stato approvato da tutti. E’ un progetto che darà lavoro a 3 mila persone, in questo momento è oro. Il nuovo stadio sarà pronto nel 2024 e sarà il più bello del mondo. Ci sarà un momento in cui ci sarà sia il nuovo impianto che il vecchio San Siro. La rifunzionalizzazione di quest’ultimo costerà 74 milioni e si potranno salvare parti del vecchio stadio in un nuovo parco dello sport”.

