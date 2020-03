QUIZ – Quante ne sai su Juventus-Inter?

Domenica sera alle ore 20.45, andrà in scena il Derby D’Italia tra Juventus e Inter, che per la prima volta verrà giocato in un clima surreale a porte chiuse a causa delle precauzioni prese riguardo al Coronavirus, e dopo il grande caos legato ai rinvii e alla questione calendari.Nonostante ciò, la gara rimane tra quelle più sentite da giocatori e tifoserie, soprattutto dopo i fatti che hanno coinvolto il movimento calcistico italiano nel 2006, ed il passaggio di Antonio Conte in nerazzurro visto come un vero e proprio tradimento dal popolo bianconero.

Un match quello di domenica che dirà moltissimo sulla corsa scudetto: un’eventuale sconfitta dell’Inter potrebbe far scomparire i sogni tricolore dei nerazzurri vista una Juventus che volerebbe a +9 in classifica. In attesa del fischio d’inizio, la redazione di Passioneinter.com ha formulato queste dieci domande per mettervi alla prova: quante ne sapete sul derby d’Italia?



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!