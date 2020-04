GdS – Il racconto di Lukaku spiazza i compagni, ma il peggio è alle spalle: c’è il chiarimento con il belga

Le parole di Romelu Lukaku in merito ai diversi giocatori affaticati di Inter-Cagliari ha creato non poche difficoltà sia alla società nerazzurra che ai compagni di squadra. Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, però, il peggio sembra essere alle spalle: il belga si è chiarito con compagni e dirigenza, con il video dell’intervista con Katrin Kerkhofs, moglie di Dries Mertens, che è stato rimosso.

Probabilmente si è trattata di una spiacevole leggerezza, ma Lukaku si è dimostrato immediatamente dispiaciuto per il suo comportamento. La reclusione da quarantena, in questo caso, ha giocato un brutto scherzo: Lukaku, eccezion fatta per un viaggio in Belgio, è chiuso nel suo appartamento milanese da un mese e mezzo, vista la sua doppia quarantena. La prima dopo la positività di Rugani, la seconda dopo il rientro dal Belgio, secondo le disposizioni governative.

Ad ogni modo, non c’è solo l’allenamento individuale nella sua quotidianità: il belga sta seguendo dei corsi per ottenere il patentino da allenatore di primo livello UEFA. Sicuramente saprà impartire una lezione ai suoi giocatori, quando appenderà gli scarpini al chiodo: niente leggerezze sui social, nemmeno in un’amichevole chiacchierata con una connazionale.

