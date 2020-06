Radaelli (scopritore Lautaro): “Lo conosco bene, pensa solo all’Inter e vuole segnare tanti gol”

Fabio Radaelli, ex coordinatore delle giovanili del Racing de Avellaneda, era stato tra i primi ad intravedere qualità eccelse nell’allora giovanissimo Lautaro Martinez. Il Toro deve tanto al tecnico argentino e a distanza di anni il rapporto tra i due continua ad essere effettivamente ottimo. L’allenatore, nelle parole rimbalzate sul quotidiano spagnolo Sport, scommette sul fatto che Lautaro si riscatterà ben presto dalle critiche ricevute, perché in questo momento nella sua testa c’è solamente la volontà di portare l’Inter il più alto possibile grazie ai suoi gol.

Questo il parere di Radaelli: “Lo conosco molto bene, sono sicuro che ha solo una cosa in mente in questo momento: segnare tanti gol per l’Inter. Lautaro non pensa al Barcellona. Non c’è niente che possa distrarlo adesso. Lautaro ha sempre l’obiettivo di migliorare e comportarsi bene, rispettando il suo ruolo sia fuori che dentro il campo. Il Barcellona è interessato a lui e questa notizia, per la grandezza del club, risuona tutti i giorni. Ma ripeto, per come lo conosco pensa solo all’Inter. Come rispondere alle critiche? Semplice, facendo ciò che sa fare meglio, cioè segnare tanti gol. I goleador sono così. E Lautaro Martinez ha sempre risposto con i gol. Vuole sempre vincere e migliorare se stesso. Un giorno, Lautaro Martinez diventerà il miglior attaccante al mondo”.

