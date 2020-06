Caressa a Radio Deejay: “Conte ha cercato un modo per valorizzare Eriksen”

L’Inter riparte da Eriksen: lo pensa anche Fabio Caressa, che durante “Deejay Football Club“, in onda su Radio Deejay, dove il telecronista conduce assieme ad Ivan Zazzaroni, ha spiegato le intenzioni dell’allenatore nerazzurro in merito all’utilizzo del danese ex Ajax e Tottenham.

Fabio Caressa è sicuro: “Conte, durante questo lockdown, ha pensato molto: ha cercato di spiegare alla squadra una maniera per sfruttare le potenzialità di Eriksen, che prima del lockdown sembravano essersi un po’ perse… Ho impressione che Conte lo schiererà come trequartista, anche se tutti gli allenatori che ho sentito mi hanno detto che Eriksen sarà un ottimo playmaker“.

A tal proposito, anche Ivan Zazzaroni pensa che il ruolo adatto per l’ex Tottenham sia quello del regista: “Me l’ha detto anche Mourinho una volta: Eriksen tocca un sacco di palloni ed ha un grande tiro, con il tempo si abbasserà alla Pirlo“.

Un abbraccio a rino per quelo che è succesos. credo che sarà una bella partita, siamo al buio eprchè non sappiamo come si comporteranno le squadre.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!