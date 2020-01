Radu, l’Inter è più vicina. Ecco i nuovi sviluppi

Il ritorno di Radu all’Inter, squadra proprietaria del suo cartellino, è un’opzione sempre più concreta. L’estremo difensore è stato uno dei migliori calciatori in casa Genoa in questi primi mesi della stagione 2019/20, ma il ritorno in rossoblu di Mattia Perin e la scelta di far partire titolare proprio quest’ultimo hanno scosso gli equilibri del club ligure, con il giovane portiere che, anche in virtù del buon rendimento, non ci sta a farsi scalzare facilmente.

RITORNO VICINO – Stando a quanto riporta Tuttomercatoweb il ritorno di Radu all’Inter è cosa praticamente fatta e che verrà ufficializzata nei prossimi giorni. La società nerazzurra, infatti, preferiva far crescere il proprio calciatore concedendogli il giusto minutaggio, ma senza la certezza del posto da titolare una pedina come Radu potrebbe essere più utile all’Inter che in prestito.

INTER SUBITO O IN ESTATE – Una volta tornato all’ombra del Duomo l’Inter studierà con l’entourage del calciatore una soluzione accettabile: l’idea è sempre quella di fornire minuti a quello che è stato eletto il miglior portiere di Romania, ma sicuramente il posto da titolare di Handanovic resta al momento solo un miraggio. Un’altra soluzione potrebbe essere quella di proporre un altro prestito, in un club in cui sarebbe titolare, in modo da poter accumulare ancora quell’esperienza necessaria per poter poi essere utile anche all’Universo Inter. Nei prossimi giorni sicuramente ne sapremo di più.

