Mistero Radu, non è stato convocato per Parma-Napoli. Ritorno all’Inter in vista?

Sembra non esserci più pace per il giovane portiere di proprietà dell’Inter Ionut Radu. Dopo un ottimo inizio di stagione con il Genoa, l’estremo difensore rumeno si è visto scavalcare nelle gerarchie dall’arrivo a gennaio di Mattia Perin, che lo ha costretto a cambiare squadra, finendo così al Parma. Le cose nel club emiliano non sono però andate meglio, e il portiere classe 1997 si è ritrovato a fare da secondo a Luigi Sepe. Adesso non è stato neanche convocato per la partita contro il Napoli in programma questa sera alle ore 19.30. Notizia che suscita delle perplessità, perchè alla base sembrano non esserci problemi fisici di alcun tipo. Sarà il vice Handanovic per la prossima stagione?

