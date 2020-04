Rafinha torna in Serie A? È sfida a due: Milan e Lazio provano il colpo in estate

Un giocatore con classe e tecnica, che in poco meno di sei mesi aveva già fatto innamorare tutta la Milano nerazzurra. Rafinha, attualmente al Celta Vigo ma di proprietà del Barcellona è pronto a rimettersi in sella e a galoppare dopo diversi infortuni. Dove? Magari di nuovo in Italia. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, Il centrocampista offensivo potrebbe lasciare il Barcellona per tornare in Serie A.

Rafinha avrebbe pattuito un prezzo di cessione molto basso nel caso dovesse dire addio al Barça in estate: servono almeno 16 milioni per acquistarlo e su di lui le squadre non mancano. In Italia, sulle sue tracce si è inserito anche il Milan, dopo l’interesse della Lazio. Attenzione poi alle sirene spagnole, il Valencia starebbe puntando forte sul suo acquisto per potenziare il centrocampo in vista della prossima stagione.

