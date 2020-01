Raiola propone Insigne all’Inter. I nerazzurri insistono per Giroud, Llorente si complica

Una possibile trattativa che lascerà strascichi importanti dietro di sé nelle prossime ore. Parliamo della proposta presentata da Mino Raiola nei confronti dell’Inter con protagonista Lorenzo Insigne. Questa la nuova bomba di mercato lanciata dal giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà durante la trasmissione di Sportitalia dedicata alla finestra invernale di acquisti e cessioni.

Come riportato solo pochi minuti fa, il procuratore avrebbe proposto il giocatore ai nerazzurri in vista di una possibile trattativa da intavolare nel prossimo luglio. Dopo i contatti delle scorse estati, il folletto del Napoli torna nel mirino della Beneamata grazie all’assist servito dal suo procuratore. Insigne proposto all’Inter direttamente da Raiola, con il calciatore perennemente in uscita dal club partenopeo. I nerazzurri intanto continuano il loro pressing nei confronti di Olivier Giroud, aspettando gli incassi in arrivo da Gabigol e Politano e con la pista Llorente che sembrerebbe tramontata.

