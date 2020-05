Rakitic chiama Lautaro in blaugrana: “Puntiamo ad avere i più forti”

La sensazione è che, prima o poi, condivideranno lo stesso spogliatoio: fino ad una dozzina di mesi fa, sembrava che potesse essere il nerazzurro di San Siro; ora, invece, i colori assomigliano sempre più a quelli dipinti sui muri del Camp Nou. Ivan Rakitic, accostato in passato alla Beneamata, ora sembrerebbe inchiodato in Catalogna; il croato, inoltre, rincara la dose: ecco le sue parole per convincere Lautaro a sposare la causa blaugrana.

Ai microfoni di Radio Cope, l’ex Siviglia ha espresso chiaramente il suo desiderio di giocare assieme al Toro dell’Inter: “Punto sempre ad avere in squadre con me i giocatori più forti e Lautaro è al livello più alto, lo abbiamo notato ogni volta che abbiamo giocato contro l’Inter. Se verrà da noi sarò felice, ma non posso dire altro con questo discorso. Non mi riguarda in prima persona, non ho un ruolo in questa cosa“.

Inoltre, ha delineato anche il suo futuro: “Bartomeu non mi ha chiamato, ma può farlo da un momento all’altro. Non ho pensieri negativi, sono abituato a vedere il mio nome accostato ad alcune trattative o inserito nella lista dei partenti. Posso solo dire che sono stato felice di aver ripreso gli allenamenti e di vestire di nuovo la maglia del Barcellona. Avevamo tutti voglia di correre e di passare la palla a un compagno, piuttosto che calciarla contro un muro“.

