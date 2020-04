Mercato – Rakitic, gli occhi del Milan sul centrocampista: c’è anche l’Inter, ma la concorrenza è alta

La stampa spagnola lo dà anzitutto in ottica Milan, e mette l’Inter eventualmente solo in secondo piano: e noi, che ne rilanciamo la notizia, non faremo altro che prenderne atto e – per il momento – rilanciarla per quello che è: anche perché di qui ai prossimi mesi le uniche ipotesi che si possano fare sono tutte alquanto fumose, confuse, e – in tema di mercato – lo sarebbero anche senza la variabile di una pandemia in corso e che non è dato sapere quando possa arrestarsi definitivamente. La notizia: Mundo Deportivo, oggi, titola che il Milan, appunto, è interessato a Ivan Rakitic per la prossima sessione di mercato, quandunque questa dovesse tenersi.

Il dettaglio, attenzione, non è secondario: verosimilmente, è possibile che nei prossimi mesi vada riorganizzato e ripensato anche, appunto, l’intero impianto del calciomercato, come già qualche giornale aveva ipotizzato nelle scorse settimane. La questione, per ora (e solo per ora), riguarda esclusivamente i vertici del calcio italiano ed europeo, e intanto le società svolgono il lavoro d’epidermide, i contatti e i contro-contatti in attesa di capire che ne sarà e in attesa di ritagliarsi una fetta di potere decisionale. Intanto c’è la notizia, dalla Spagna, dell’interesse del Milan per Rakitic del Barcellona: in orbita c’è anche l’Inter, in Spagna piace anche al Siviglia e all’Atletico Madrid. Ma è ancora presto.

