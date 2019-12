Rakitic resta, Vidal non parte in saldo: il Barcellona avvisa l’Inter per gennaio

Rakitic da una parte e Vidal dall’altra. Due obiettivi per l’Inter che cerca di rinforzare il centrocampo a disposizione di Conte e due pedine che, a meno di ribaltoni, sembrano destinate a prolungare la loro avventura con il Barcellona. A raccontarlo è Mundo Deportivo che descrive il rientro dei due nei piani di Valverde, bravo a rivalutarli nonostante la folta concorrenza in mezzo al campo.

Il croato ha acquisito di nuovo fiducia e nel giro di un mese è tornato al centro dei blaugrana, riacquistando il suo posto di spessore e dettando ritmo e qualità ai catalani. Il cileno vanta la stima del suo tecnico che lo considera un vincente e non sembra volersi privare del suo guerriero. Il Barcellona, da parte sua, non è intenzionata a lasciar partire l’ex bianconero in saldo e lavora per incassare il massimo possibile in vista di un possibile addio. L’Inter osserva interessata ed è pronta all’assalto, ma non sarà facile accontentare le pretese dei catalani, costretti ad incassare 150 milioni entro il prossimo luglio per questioni di bilancio.

