Ramazzotti (CorSport): “Conte vai dall’Inter? Solo se sarà la società a manderlo via”

Andrea Ramazzotti, intervistato da Radio Sportiva, ha parlato dell’Inter dopo il pareggio interno contro la Fiorentina e di Antonio Conte, finito negli ultimi giorni al centro di voci che lo vorrebbero lontano dalla panchina nerazzurra il prossimo anno.

Secondo il giornalista del Corriere dello Sport la partita contro i viola non deve portare a conclusioni affrettate, in quanto il distacco nei confronti della Juventus risultava essere già proibitivo. Soffermandosi anche sul mercato ha poi affermato: “L’acquisto di Hakimi è importantissimo e l’Inter sicuramente punterà anche altri giocatori, non penso però che possa spendere la stessa cifra investita l’anno scorso sul mercato.”

Su Conte: “Allenatore straordinario, uno di quelli che vive per la vittoria e che pretende il massimo da tutti quelli che gli stanno intorno. Non mi sorprendono le sue uscite, lo fa con cadenza regolare, soprattutto quando non si vince. Rispetterà gli altri due anni di contratto che gli restano, non si dimetterà a meno che non sia la società a volerlo mandare via. Ipotesi questa quasi impossibile visto il costo altissimo che dovrebbero sostenere.”

Concludendo su Marotta: “Ha il grande merito di averlo portato all’Inter, visto che l’anno scorso è stato ad un passo dalla roma.”

