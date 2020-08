Rangnick esalta Conte: “Mi piace, ha uno stile di calcio sofisticato ed aggressivo”

Dopo aver solo sfiorato la possibilità di sbarcare in Italia sulla panchina del Milan, Ralf Rangnick è stato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport per chiarire i motivi del mancato approdo nella Milano rossonera. Nel corso dell’intervista, poi, c’è stato spazio anche per parlare di calcio giocato e di allenatori italiani.

E Rangnick, da fautore di un calcio offensivo, moderno e propositivo, ha indicato due profili di allenatori italiani che gradisce particolarmente: “Gasperini è bravissimo ma non è il solo. Si vince di squadra. Tra gli allenatori italiani cito subito anche Conte: ha uno stile di calcio sofisticato, attivo e aggressivo”.

