Rangnick: “Qui al Lipsia Werner può continuare a crescere regolarmente, altrove no”

Ral Rangnick Head of sport and development del gruppo Red Bull, ha parlato di Timo Werner, attaccante del Lipsia intorno a cui le voci di mercato si sprecano. L’ex tecnico del club, dato per molto vicino ad una approdo al Milan, ha dichiarato a Mitteldeutsche Zeitung:”Conosco bene la famiglia di Timo e del suo procuratore. Sta crescendo molto e in maniera regolare”.

“Sotto al guida di Julian Nagelsmann e del suo staff potrà fare ancora meglio, diventare un campione. Quindi, sarei felice se rimanesse qui. In ogni caso, la società è ben strutturata e ha tutte le possibilità di sostituirlo adeguatamente, non sono preoccupato. Tuttavia, in un altro club Timo non avrà la possibilità di giocare regolarmente, come invece fa qui, perciò spero rimanga e continui a maturare insieme al nostro club”

