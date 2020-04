Ranieri: “La mia idea sui 5 cambi? I calciatori non sono macchine da spingere in pista”

Era stata la Premier League, qualche settimana fa, ad ascoltare la voce dei tecnici dei club inglesi sulla possibilità di estendere alla ripresa del campionato il numero delle sostituzioni a 5. In Italia, invece, Claudio Ranieri si è fatto pochi giorni fa precursore di questa iniziativa, immediatamente accolta positivamente da Lega e FIGC. L’idea è quella di estendere il numero di cambi a disposizione di ogni squadra a 5, da effettuare comunque in 3 slot per evitare che possa divenire un’arma tattica nelle mani degli allenatori per perdere tempo durante il match.

Sulla proposta lanciata, è tornato Ranieri questa mattina nell’intervista per il Corriere dello Sport: “La mia idea è che tutto dipenda dai medici. Non conosciamo il virus, non sappiamo fino a dove può arrivare, quali organi può mettere a rischio. So che alcuni miei ragazzi dopo leggeri allenamenti si sentivano debilitati e nei prossimi mesi andremo a giocare ogni tre giorni. Chi non è abituato, se avremo la possibilità di fare più cambi, può recuperare più facilmente. Siamo ancora in piena emergenza, ci servirebbe un mese di tempo per andare ad affrontare tre partite a settimana, si giocherà con il caldo, parecchi miei atleti sono stati colpiti dal virus. Dobbiamo dargli la possibilità di recuperare. Non sono macchine che mettiamo in pista e spingiamo sull’acceleratore”.

