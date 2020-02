Ranieri: “Conte? Ero sicuro di questi risultati. Lukaku si vede che gioca per il suo mister”

In una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, l’ex tecnico dell’Inter Claudio Ranieri, oggi allenatore della Sampdoria, ha raccontato le sue sensazioni che coinvolgono anche i nerazzurri di Antonio Conte. Una lotta scudetto sempre più calda e la Beneamata che continua a lottare anche grazie al lavoro dell’allenatore interista e ai gol del suo nuovo numero nove, Romelu Lukaku.

LOTTA SCUDETTO – “Non mi chieda un pronostico, ma vedere una lotta più aperta rispetto al passato è positivo. Era logico che dopo tanti anni di supremazia, le altre squadre riuscissero a colmare il gap con la Juventus. E poi con il ritorno delle coppe europee entreremo nella fase clou del campionato. Da romanista la lotta scudetto la vivo in maniera Zen anche perché sono sempre stato sportivo. Vorrei che in corsa per il titolo ci fosse anche la Roma: ci arriverà magari l’anno prossimo”

INTER – “Ero sicuro di questi risultati per Conte perché conosco Antonio e sapevo che, se non da scudetto, la sua Inter sarebbe stata almeno da lotta continua. Non lascerà niente di intentato per vincere. Lukaku? In Premier me lo sono trovato contro ed è forte. Si vede che sta bene, che gioca per l’allenatore e che è in armonia con i compagni e l’ambiente. All’intervallo del derby, dentro di me dicevo che non era finita. Il Milan era andato troppo bene e l’Inter non era l’Inter. Il gol di Brozovic ha cambiato tutto”



