Ranieri e la ripresa: “Il campionato è falsato. Giusto tornare in campo ma con 5 sostituzioni”

Una stagione interrotta nel momento clou per tutelare la salute di tutti in questo momento di grande emergenza sanitaria che ha colpito tutto il mondo: il calcio – ed in particolare quello italiano – si interroga ora sulla ripresa dei vari campionati. La Serie A non ha ancora trovato una soluzione ma la sensazione è che si voglia portare a termine la stagione non appena le condizioni lo permetteranno.

Durante Radio Anch’io Sport ha parlato l’attuale allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri: “Il campionato e la stagione ormai sono falsati. A me sta bene qualunque cosa decideranno e non sarebbe giusto assegnare scudetto e retrocessioni non sul campo, ma ormai è tutto falsato. Veniamo da uno stop talmente lungo che bisogna ricominciare da zero. 5 sostituzioni? L’ho letto in Inghilterra e sono d’accordo: ok giocare ogni tre giorni, ma potrebbero esserci problemi al cuore per i positivi al virus, quindi inseriamo due sostituzioni in più durante la partita. Pensate anche a tanti di club di Serie C che ora sono in difficoltà. E’ una patata bollente e la lascio nelle mani di chi dovrà prendere una decisione”.



