Ranieri: “Subito l’Inter? Meglio così ci svegliamo. Non sappiamo a che punto siamo”

Questa sera al San Paolo l’Inter di Antonio Conte andrà a caccia della finale di Coppa Italia. Archiviata la competizione, la squadra nerazzurra nel prossimo weekend è chiamata a tornare in scena anche in campionato.

Lukaku e compagni recupereranno domenica prossima a San Siro la sfida rinviata mesi fa contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Il tecnico blucerchiato, ex nerazzurro, ai microfoni del Secolo XIX ha parlato così del match: “Inter e Roma subito? Questa doppietta ci sveglierà subito e ci permetterà di andare in forma. Come tutte le squadre, finora ci siamo solamente allenati tra di noi e non sappiamo a che punto siamo. Lo scopriremo affrontando gli avversari. Ci aspetta uno spicchio di campionato dai contorni sconosciuti e onestamente anche falsato, con quello che è successo. In ballo ci sono enormi interessi e dobbiamo finirlo. Lo hanno capito i tifosi, lo hanno capito tutti quanti… perciò, finiamolo”.

