Ranieri: “Arrivai all’Inter dopo l’era Mourinho. La squadra si disunì con le cessioni di Coutinho e Motta”

Era iniziata piuttosto bene l’avventura di Claudio Ranieri sulla panchina dell’Inter. Il tecnico romano, chiamato in piena corsa per sostituire l’esonerato Gian Piero Gasperini, come ricordato in diretta su Sky Sport 24, aveva pure collezionato 7 vittorie di fila nonostante l’annata iniziata nel peggiore dei modi. Alcune scelta di mercato nel mese di gennaio non condivise dall’allenatore, però, hanno poi compromesso l’equilibrio portando all’esonero a fine marzo dopo una sconfitta contro la Juventus.

Delle esperienze vissute sia sulla panchina bianconera che su quella nerazzurra, Ranieri ha dedicato una parte del suo intervento: “Sono arrivato in bianconero in un momento particolare. Credo che più di quanto fatto non si poteva fare. C’erano solo cinque campioni e tanti ragazzi. In nerazzurro arrivai dopo Mourinho. Riuscimmo a conquistare sette vittorie di seguito, ma a Natale furono venduti Thiago Motta e Coutinho. E la squadra si disunì”.

