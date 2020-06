Ranieri sfida l’Inter: “Affrontiamo una corazzata, ma possiamo partire forte”

In un’intervista concessa al Corriere dello Sport Claudio Ranieri, ex allenatore dell’Inter ed oggi prossimo avversario dei nerazzurri alla guida della sua Sampdoria, ha analizzato la ripresa del campionato ed il momento di forma della Beneamata, aspettando il match di San Siro.

RIPARTENZA – “Un campionato falsato, anomalo, ma che si deve finire per cause di forza maggiore. Quindi concludiamolo e via, ci aspettano due mesi intensissimi. Adesso si riparte e vediamo quello che succede, senza i tifosi sarà terribile. Il pubblico in una partita di calcio è tutto”.

CONTAGIATI – “Vedo questi ragazzi che fanno più fatica di altri a recuperare, prima non era così. Abbiamo fatto dei test, siamo riusciti a valutare chi è rimasto sui livelli di prima e chi ha perso qualcosa”.

CALENDARIO – “Se va bene entriamo subito in forma, ma il calendario è tosto. Dobbiamo affrontare Inter e Roma con spirito positivo, sapendo di andare ad incontrare due corazzate”.

INTER – “Come l’ho vista in Coppa Italia? Molto bene, ha creato tanto, ha pressato tantissimo, ha fatto girare la palla velocemente. Ha incontrato solo un grande Ospina”.

