Ranieri sulla ripresa: “Calma, serve ok dei medici. Allenamenti? Ha fatto bene Conte a bocciare idee strane…”

Un momento molto difficile per tutto il Paese e per il calcio – fermo ormai da un mese – a causa del Covid-19. Tutte le squadre di Serie A sono in pausa senza allenarsi, per evitare contagi tra i giocatori dopo alcune positività. Tra queste la Sampdoria è stata una delle più colpite ed il tecnico Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni de La Repubblica: “Sto bene, nessun problema con il virus. Ero preoccupato per gli otto contagi nella nostra squadra, ma sentire la loro voce è stato rassicurante”.

“Ricominciare? Calma – continua l’ex Inter – il Governo può dire di ricominciare ma l’ok definitivo spetta ai medici. Bisogna ridare a tutti l’idoneità sportiva. Il presidente Conte ha fatto bene a prolungare lo stop degli allenamenti, ha tolto da mezzo idee strane, era prematuro ricominciare subito ad allenarsi. Aiutiamo tutti i medici, non chiamiamoli solo eroi. Porte chiuse? La morte del calcio, ma se questa è l’unica soluzione la accetteremo. Non so se si sospenderà oppure no, ma non sarà facile. Sono un leone in gabbia come tutti, ma in battaglia bisogna seguire le regole”.



