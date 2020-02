Ludogorets-Inter, Ranocchia: “I difensori temono Lukaku. Nell’intervallo il mister…”

Nella gara odierna contro il Ludogorets, Andrea Ranocchia ha festeggiato le sue 200 presenze raggiunte con la maglia nerazzurra. E lo ha fatto nella maniera migliore, con la fascia sul braccio e un importante vittoria messa in cassaforte in vista del ritorno che si disputerà a San Siro giovedì prossimo. Al termine del match, il difensore umbro è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per parlare del match, ecco le sue parole: “Sono contento per la vittoria e per il traguardo delle 200 presenze, mi dà soddisfazione. Stasera affrontavamo una squadra preparata, abituata a vincere, abbiamo sofferto quando dovevamo, poi siamo usciti e abbiamo vinto la partita. Loro sono una ottima squadra, la qualificazione non è chiusa”.

LUKAKU – “È entrato benissimo in partita, i difensori lo temono per la sua stazza e la sua potenza, oggi ci ha dato una grande mano nel primo tempo”.

SECONDO TEMPO – “Il mister ha messo a posto cose tattiche che nel primo tempo non sono andate bene e siamo entrati con un altro piglio”.

ERIKSEN – “È un giocatore di una classe indiscutibile, deve ambientarsi ad un lavoro particolare, lavori che magari in altre squadre non si fanno ed ad un calcio, quello italiano, molto più tattico di quello inglese. Ci darà una grossa mano”.

