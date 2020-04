Ranocchia su IG: “Ci alleniamo per essere pronti a riprendere. Aspettiamo le direttive dei medici”

Andrea Ranocchia, dopo aver annunciato qualche giorno fa l’imminente arrivo della secondogenita, è tornato sul proprio profilo Instagram in una diretta con i tifosi. Il difensore centrale nerazzurro ha parlato della delicata situazione in cui versa il calcio italiano e non solo: “Sono a casa mia, a Milano, come tutti. Per il momento siamo fermi e non sappiamo ancora nulla di preciso, non sappiamo come e quando riprenderemo. Ovviamente non si possono prendere iniziative, aspettiamo le direttive governative e il benestare di esperti e medici per capirne qualcosa di più”.

Ranocchia ha poi proseguito: “Noi continuiamo, per quanto possibile, ad allenarci in casa, cerchiamo di farci trovare pronti il meglio possibile ad una eventuale ripresa a breve. Vedremo come saranno le cose, volevo andare in vacanza in Umbria con qualche compagno in estate, ma probabilmente si giocherà. L’unica cosa veramente importante ora è tenere duro, aspettare e vedere che succede, sperando cambi qualcosa. Intanto, sperando che migliori, dobbiamo stare attenti”.

