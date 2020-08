Rastelli: “Barella? Un veterano. L’Inter ha un unico obiettivo: vincere l’Europa League”

Intervistato ai microfoni di Radio Sportiva, l’ex tecnico del Cagliari Massimo Rastelli ha parlato anche di Nicolò Barella e del club nerazzurro, che ora punta la vittoria in Europa League. Con Rastelli, Barella ha giocato in Sardegna, sia in Serie B che nella sua prima stagione da titolare in Serie A.

Ecco, dunque, le dichiarazioni di Rastelli: “Barella? Non avevo dubbi sulle sue qualità tecniche nonostante la giovane età. Già a Cagliari avevo capito quanto fosse forte la sua personalità e all’Inter adesso sembra un veterano. Inter? Conte ha un solo obiettivo adesso: vincere l’Europa League. Si gioca in campo neutro, senza pubblico, quindi l’aspetto mentale può fare la differenza“.

