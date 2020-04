Rastelli: “Non sono affatto stupito da ciò che ha fatto Barella; ci vuole carattere e lui ha una grande personalità”

Fino al lockdown del paese intero, Barella è stato sicuramente una delle figure più importanti e sorprendenti dell’annata nerazzurra. Il centrocampista arrivato la scorsa estate dal Cagliari, in seguito ad un investimento importantissimo di quasi 50 milioni di euro, non ha affatto deluso le aspettative. Nicolò ha infatti portato quel mix di quantità, agonismo, forza di volontà e qualità che mancava al centrocampo interista, andandosi ad incastrare perfettamente con i suoi compagni di reparto.

Di questo exploit del giovane centrocampista futuro perno anche della nazionale italiana, ne ha parlato Massimo Rastelli, che l’ha seguito in tutto il suo percorso al Cagliari. Ecco le sue parole per Radio Sportiva: “Non sono affatto sorpreso, ha sempre dimostrato grande maturità e personalità. All’Inter ha fatto vedere quanto sia importante avere carattere per indossare maglie di un certo spessore”



