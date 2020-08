Ravezzani esalta Marotta: “Non ne parla nessuno, ma al primo anno all’Inter…”

Dal 13 dicembre del 2018 Beppe Marotta è diventato l’amministratore delegato dell’area sport dell’Inter. La sua figura è stata scelta e voluta dalla famiglia Zhang per riportare il nome del club nell’élite del calcio italiano ed europeo. L’ex dirigente della Sampdoria è stato uno degli artefici del dominio della Juventus in Italia ed ora – a Milano – spera di ripetere lo stesso lavoro.

Per ora – alla prima vera stagione – i risultati sono più che positivi: innanzitutto l’arrivo di un top player in panchina come Antonio Conte, poi i colpi di mercato estivi come Lukaku ed invernali come Eriksen. Infine, anche i risultati sul campo: secondo posto a -1 proprio dai bianconeri e finale di Europa League. Il giornalista Fabio Ravezzani ci tiene ad esaltare il suo lavoro su Twitter: “Comunque vada, la prima stagione completa con Marotta rivale ha fatto registrare la peggior stagione della Juve e la migliore dell’Inter negli ultimi 7 anni. Eppure non ne parla quasi nessuno”.

