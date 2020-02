Ravezzani: “Che autogol le parole di Sarri! Ma chi gli scrive i testi?”

E’ stata una Juventus sottotono per almeno 70 minuti, quella che ieri si è fatta superare ieri sera per 1-0 in casa del Lione, all’andata degli ottavi di finale di Champions League. Insomma, il peggior modo per arrivare allo scontro diretto per il vertice contro l’Inter, in programma in campionato domenica sera a Torino. A far scalpore, però, sono state anche le parole di Maurizio Sarri pronunciate nel post partita, in merito ai due rigori reclamati e non concessi dall’arbitro per presunti falli su Cristiano Ronaldo e Dybala.

Questa la sottolineatura del direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani: “Juve davvero deludente. L’illusione del gioco brillante, della squadra organizzata, svanisce subito. Il Lione si muove meglio e dà una lezione di tattica a Sarri. Il meglio si vede con l’assalto confuso nel finale, ma non basta. C’era un rigore su Dybala. Ma chi è che scrive i testi a Sarri? Dire: ‘In Italia ci avrebbero dato due rigori’, è il più grande autogol juventino dell’ultimo secolo (e forse oltre). Così, a memoria, ricordo Sarri dire: Le nostre maglie non mi piacciono per niente; per avere i rigori dovremo rimetterci le righe; son contento di aver perso contro il Napoli; in Italia questi rigori ce li danno… Manca solo: Non rubiamo più come una volta, e ha fatto bingo”.

