Real Madrid, cercasi bomber: Haaland la priorità, Lautaro e Kane i nomi caldi

Haaland, Lautaro e Kane. Questi, al momento, i nomi in pole position per il ruolo di nuovo attaccante dei Blancos. Come riportato infatti da Marca, il centravanti argentino dell’Inter rientra all’interno del disegno tracciato dal Real Madrid, con il club alla costante ricerca di un goleador che possa davvero fare la differenza tra gli applausi e l’entusiasmo del Santiago Bernabeu.

Il profilo di Luka Jovic, sbarcato a Madrid la scorsa estate, non è riuscito a ripagare le attese relative al suo rendimento sia in termini di prestazioni che, in particolare, in ottica gol. Per questo i Blancos sarebbero pronti a tornare sul mercato per il proprio reparto offensivo, concentrando gli sforzi per assicurarsi un attaccante che possa rappresentare l’alternativa a Karim Benzema prima di raccoglierne l’eredità. Il nome di Haaland, secondo Marca, resta prioritario per i dirigenti dei Blancos. Ma occhio anche agli altri nomi caldi: Lautaro e Kane in cima alla lista dei desideri, con Zidane già pronto al nuovo Clasico di mercato con il Barcellona per il dieci argentino dei nerazzurri.

