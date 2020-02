Real Madrid, Reinier il terzo miglior 2002 per valore di mercato: primo Ansu Fati, Esposito lontano dal podio

Tra poche ore, Reinier Jesus sarà un nuovo giocatore del Real Madrid. Classe 2002, brasiliano acquistato dal Flamengo, il baby centrocampista diciottenne ha conquistato gli osservatori dei Blancos che hanno scelto di accelerare per assicurarsi le prestazioni del calciatore, tra i più promettenti con lo sguardo rivolto al futuro. 30 milioni sul piatto da parte dei Blancos per acquistare quello che, secondo Transfermarkt, è considerato come il terzo classe 2002 più caro del nostro calcio.

In classifica c’è spazio anche per Sebastiano Esposito: il gioiellino dell’Inter è però solo al sesto posto nella speciale graduatoria redatta dal portale di mercato. 10 milioni di euro il valore di mercato del baby attaccante interista, forte dei suoi 253′ giocati in tutte le competizioni e del gol segnato al Genoa. Sul primo gradino del podio siede Ansu Fati, la stella del Barcellona, valutato 40 milioni di euro: 995 minuti giocati e già 5 gol segnati con la maglia blaugrana. Alle sue spalle, Eduardo Camavinga del Rennes: 1 gol, oltre 2mila minuti giocati e 35 milioni di euro per il centrocampista dei francesi. Terzo il nuovo arrivato al Real Madrid Reinier: 25 milioni il suo valore di mercato dopo 6 reti realizzate nei 708′ giocati col Flamengo. Questa la panoramica sui classe 2002 più promettenti del calcio mondiale: sesto posto per Sebastiano Esposito nella speciale classifica comandata da Ansu Fati.

