Rebus Serie A, domani nuovo appuntamento in agenda: vertice Figc-Cts per il protocollo medico

Quella di domani sarà un’altra giornata cruciale per le sorti della Serie A. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarà un vertice importante tra la Figc e il comitato tecnico scientifico del governo per incastrare tutti i pezzi del puzzle. Da qui la decisione di rinviare il consiglio federale in attesa di nuove spiegazioni.

Il protocollo medico del governo dovrà integrare (o modificare) quello già redatto dalla Federazione. Anche sul fronte economico la Federazione è pronta a recepire le leggi dello stato, che potrà o meno prevedere la cassa integrazione per i giocatori, se con un reddito annuale inferiore ai 50mila euro: serve l’ufficialità del nuovo decreto economico, atteso per le prossime ore. Intanto il fronte politico che ora spinge per la ripresa si fa sempre più consistente.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!