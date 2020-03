Rebus Serie A, la soluzione arriva dalle piccole? Ecco la proposta che piace anche all’Inter

Il rebus della Serie A che potrebbe venire risolto dalle piccole del campionato. La proposta è semplice: “Un maxi condono per risolvere il risiko”. L’idea rivelata quest’oggi sulle colonne de Il Giornale, che spiega come le squadre più piccole potrebbero presentare questa soluzione per congelare la competizione e far felici quasi tutti.

Nel concreto si pensa a bloccare le retrocessioni e di dar via libera a due promozioni dalla Lega cadetta portando il numero delle squadre di A a 22. Di conseguenza si darebbe il via a 4 retrocessioni anziché 3 nei due anni successi per poter uniformare di nuovo i torneo a 20 squadre. Una possibilità proposta da Brescia, Genoa e Sampdoria, con l’appoggio di Udinese, Lecce e SPAL oltre che dell’Inter, con la Juventus pronta ad affiancarsi in caso di assegnazione del titolo.



