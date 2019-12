Regina Baresi: “Il 2019 ha portato la Serie A, orgogliosa di questa maglia”

Nonostante una inizio di campionato condizionato da prevedibili alti e bassi, il 2019 dell’Inter Women non può che chiudersi con un bilancio oltremodo positivo. Grazie infatti allo scorso campionato in cui le ragazze nerazzurre sono riuscite a battere record su record, la squadra per la prima volta nella sua storia è riuscita a conquistare la promozione in Serie A stravincendo il campionato. Dopo il primo impatto nella massima serie, pian piano la società ha intenzione di far diventare grande anche la formazione femminile portandola in pochi anni al vertice della classifica.

Il capitano dell’Inter Women, Regina Baresi, ha riassunto con poche parole su Instagram la splendida annata vissuta insieme alle compagne di squadra. Questo il post: “Questo 2019 ci ha portato la serie A. Con lo sguardo al 2020 pensiamo solo ai sogni che ancora dobbiamo realizzare indossando questa maglia. Orgogliosa di rappresentare questi colori, sempre”.