Reina positivo al virus: “Il fisico ha reagito bene. Sarri? Nessuno mi ha più cercato”

Dopo ottime stagioni al Napoli Pepe Reina ha vissuto momenti non semplici al Milan riuscendo a scendere in campo davvero in pochissime occasioni. Ora è in prestito all’Aston Villa prima dello stop a causa del coronavirus che lo ha visto protagonista.

Ecco le sue parole al Corriere dello Sport: “Sono stato isolato dopo aver avuto i primi sintomi del virus. Per venticinque minuti mi è mancato l’ossigeno, come se la gola si restringesse. E’ stato l’unico spavento. In Inghilterra i tamponi li fanno solo ai malati gravi e nel mio caso non vi erano dubbi. Il mio fisico ha reagito bene, a parte qualche momento di difficoltà è stato come prendere un’influenza. Sarri? Non mi sono mai divertito come in quei tre anni ma nessuno dei suoi si è fatto più sentire. Taglio stipendi? Giusto, i calciatori hanno capito perfettamente la situazione”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!