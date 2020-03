Reja: “Lazio ed Atalanta le più penalizzate. Sarebbe bello chiudere il campionato”

Il suo cuore, prima di essere tinto di rossonero con l’approdo sulla panchina dell’Albania, è sempre stato per metà biancoceleste e per metà nerazzurro. Edy Reja, CT della Nazionale albanese, è protagonista di un’intervista sulle pagine del Corriere dello Sport, dove parla di come Lazio ed Atalanta siano state penalizzate da quest’emergenza legata al Coronavirus.

ALBANIA – Negli scorsi giorni, il premier albanese Edi Rama si è dimostrato vicino al popolo italiano. Reja non poteva esimersi dal commentare il gesto d’affetto di Rama: “Per me è stata una gradita sorpresa, mi sento orgoglioso di guidare la Nazionale albanese. Penso sia un esempio da divulgare a livello mondiale. Una nazione meno ricca rispetto a tanti altri Paesi in Europa ha dimostrato una solidarietà senza eguali”.

TERMINE DEL CAMPIONATO – Riguardo ad un’eventuale ripresa delle attività per concludere il campionato, Reja ha detto: “Sarebbe una fortuna per tutto il calcio, non solo italiano, anche se dovesse chiudere a luglio. I tempi non hanno importanza, ma sarebbe bello poterlo chiudere, girando pagina. Certo bisogna sperare che il contagio si fermi”.

LA PROPOSTA DI LOTITO – Claudio Lotito, che è stato suo presidente all’epoca della Lazio, ha proposto di concludere la stagione al Sud. Ecco il pensiero di Reja a riguardo: “Resta il pericolo per chiunque viaggi. Potrebbe essere una grande idea, ovviamente giocando a porte chiuse. Sarebbe importante, lo ripeto, che si chiudessero campionato e Champions“.

LAZIO ED ATALANTA – Infine, Reja parla di quanto possano essere state danneggiate Lazio ed Atalanta, due tra le sorprese più gradite della stagione in corso: “La Lazio e l’Atalanta sono le due società più penalizzate. Parlo nell’ambito sportivo, da uomo di calcio e del momento che stavano vivendo, non certo della disperazione. Senza impegni europei, giocando una partita a settimana, Inzaghi aveva buone possibilità di riuscirci, arrivando davanti alla Juve. Complimenti a Lotito, Tare e Inzaghi: conosco bene il valore di chi conduce questa società. E lo stesso discorso riguarda Percassi, Sartori e Gasperini per l’Atalanta”.

