Renzi torna sul giallo Chiesa-Inter: “Dopo quella fake news ho parlato con Barone”. E poi parla di Castrovilli

La querelle è di qualche giorno fa, e riguarda virgolettati veri, falsi, male attribuiti ed infine smentiti: in altre parole, stiamo parlando di nulla, ma occorre fare il riassunto delle puntate precedenti. Qualche giorno fa era stata attribuita a Matteo Renzi – senatore, leader di Italia Viva e tifoso della Fiorentina – una frase in cui l’ex premier risultava affermare di avere informazioni secondo cui Federico Chiesa il prossimo anno dovrebbe andare a giocare all’Inter. Questo nel corso di una diretta Instagram con Enrico Mentana: l’ufficio stampa di Renzi, poi, smentì l’affermazione, ma Rocco Commisso gli rispose ugualmente per le rime, in un’intervista radiofonica. Ora l’atto secondo.

Renzi, infatti, intervistato oggi a Radio Bruno Toscana, è tornato sulla questione Chiesa: “Dopo la fake news di Chiesa all’Inter ho parlato con Barone perché Commisso aveva commentato questa cosa. E’ bene che io pensi alla politica e lui al calcio”. Poi l’ex premier parla anche di Castrovilli, altro talento viola che pure piace all’Inter: “Ha fatto un’annata incredibile, straordinaria. Speriamo possa tornare ai suoi livelli non appena riprenderà la stagione. Io ora lo sogno con la maglia 10 sulle spalle, anche se in questi anni la numero 10 non ha portato benissimo, Boateng in primis”.

