Report Medico – L’influenza colpisce anche de Vrij e D’Ambrosio. Problema al polpaccio per Sensi. Brozo, Gaglia e Borja…

Se fino a pochi giorni fa l’infermeria nerazzurra si era quasi totalmente svuotata dopo le numerose carenze del mese di dicembre, ecco che il bollettino medico dell’Inter torna ad una situazione di quasi emergenza. Come appena annunciato dal club interista, infatti, nelle ultime ore tra problemi influenzali e guai muscolari, sono diversi i calciatori che questa sera non si trovavano nelle migliori condizioni e che infatti non hanno partecipato alla partita.

Ovviamente, Antonio Conte punta a recuperarne diversi in vista del match in campionato con l’Udinese, specialmente per quanto riguarda i calciatori del reparto arretrato colpiti da influenza. Ecco il bollettino medico appena diffuso dal club appena dopo il triplice fischio della vittoria sulla Fiorentina:

– De Vrij, Skriniar e D’Ambrosio sindrone influenzale

– Sensi lieve risentimento muscolare al polpaccio sinistro

– Brozovic distorsione alla caviglia in fase di recupero

– Gagliardini trauma avampiede destro con edema osseo

– Borja Valero leggero risentimento muscolare



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!